Kırgızistan'da TikTok'a yasak

Kırgızistan yetkilileri açıkladı. Çeşitli olumsuz görüntülerin yayınlandığı Tiktok'a erişim yasaklandı.

Kararı, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı açıkladı.

Yapılan açıklamada, Tıktok uygulamasının, çocukların zihinsel gelişimini ve sağlığını olumsuz yönde etkileyen zararlı etkilerine ilişkin çok sayıda sivil toplum kuruluşundan şikayetlerin geldiği belirterek yasaklama kararı alındığını duyuldu.

Öte yandan açıklama da Tıktok uygulamasının bağımlılığa neden olan içeriklerin genç neslin duygusal durumunu olumsuz yönde etkilediğine de dikkat çekildi.

Tıktok'a erişimin kapatıldığı ülkeler, Kırgızistan'la sınırlı değil. Daha önce Hindistan, Tayvan, Endonezya, ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkelerinde de Tiktok'u yasaklanma kararları alınmıştı.