Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti Başkanı Sergey Aksyonov, Ankara ile Moskova arasındaki Kırım anlaşmazlığına ilişkin Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı. Türkiye ile Rusya arasında ilişkilerin iyi gittiğini belirten Aksyonov, “Biz bu sorunları çözeceğiz. Her şey iyi olacak” dedi.

Ulusal Kanal’ın Türkiye’yi temsil ettiği, Kırım’da düzenlenen Gazeteciler Forumu’nun ardından, Kırım Cumhuriyeti Başkanı gazetecilerle biraraya geldi.AKP, 2014 yılında yapılan Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını içeren referandumu tanımıyor. Rusya ise referandum sonucunun “Kırım halkının özgür tercihi” olduğu görüşünde.Ankara-Moskova hattında Kırım anlaşmazlığı konusunda temaslar sürerken Kırım Cumhuriyeti Başkanı Sergey Aksyonov’dan Ulusal Kanal’a özel açıklamalar geldi.Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi’nin sorularını yanıtlayan Aksyonov, Ankara ile Moskova arasında sorunun çözüleceğini vurguladı.” Biz bu sorunları çözeceğiz. Her şey iyi olacak” dedi. Kırım’da geçmişte Türk iş adamlarının olduğuna dikkat çeken Kırım Başbakanı “Onların Kırım’a geri döneceğini düşünüyorum. Tıpkı eski zamanlardaki gibi” ifadelerini kullandı.Gazeteciler Kırım Başbakanı ile görüşmesinin ardından Kırım Müftüsü Emirali Ablayev ile bir araya geldi. Türk-Rus dostluğuna ilişkin mesajlar veren Ablayev “Rusya-İran ve Türkiye birleşirse Amerika ağlar” ifadelerini kullandı.Müftü Emirali Ablayev, görüşmenin ardından gazetecilerle birlikte bir fotoğraf çektirdi.