Kırım'ın Kerç şehrinde bir okulda meydana gelen saldırıda 18 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı. 22 yaşındaki saldırgan olay yerinde intihar etti.

Kırım'ın Kerç şehrinde, bir yüksekokulda meydana gelen patlamaya el yapımı bombanın neden olduğu bildirildi. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamada, patlama ve sonrasında saldırganın etrafa ateş açması sonucu 18 kişinin öldüğü ve 50 kişinin yaralandığı belirtildi.



Görgü tanıklarının verdiği ifadeye göre okulda önce bir patlama oldu, ardından silah sesleri duyuldu. Saldırgan 22 yaşındaki Vladislav Roslyakov'un el yapımı patlayıcı ile okula saldırdığı ardından tüfekle ateş açtığı ifade ediliyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Putin'e, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında Kerç'teki saldırı soruldu. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Putin, olayı açık bir suç olarak gördüğünü ifade etti. Konuyla ilgili araştırmanın kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Ortgak basın toplantısı ölenler için 1 dakikalık saygı duruşuyla son buldu.



ulusal.com.tr