Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov Ukrayna Savunma Bakanı olarak atandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov’un görevden alındığını duyurdu.

Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov Ukrayna Savunma Bakanı olarak atandı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov’un görevden alındığını duyurdu.

Zelenskiy, “Bu hafta parlamentonun personel kararı alması istenecek. Ukrayna Savunma Bakanını değiştirmeye karar verdim. Oleksiy Reznikov, 550 günden fazla süren büyük çaplı bir savaş yaşadı. Bakanlığın hem orduyla hem de bir bütün olarak toplumla yeni yaklaşımlara ve diğer etkileşim biçimlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Savunma Bakanlığını artık Rustem Umerov yapacak. Umerov’un ek bir tanıtıma ihtiyacı yok. Parlamentonun bu adaylığı desteklemesini bekliyorum” dedi.

Eski milletvekili Rustem Umerov (41), Eylül 2022’den bu yana Ukrayna Devlet Varlık Fonu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Umerov’un, Karadeniz Tahıl Girişimi başta olmak üzere Ukrayna için savaş anlaşmalarında önemli bir role sahip olduğu belirtiliyor 

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