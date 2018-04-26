Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi, Rusya’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyetinde düzenlenen Gazeteciler Forumunda Türkiye’yi temsil etti. Rus devlet yetkilileri ve 20’yi aşkın İslam ülkesinden yaklaşık 50 gazetecinin bir araya geldiği forumda, bölgesel gelişmeler kapsamında gazeteciliğin temel sorunları ele alındı. Foruma katılan Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi yaptığı konuşmada, "Emperyalizmin saldırganlığını teşhir etmeyi gazeteciliğin temel görevi sayıyoruz." dedi.

Kırım'da gazeteciler bölgesel gelişmeleri ele aldı.Rusya'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyetinde "Uluslararası Medeniyetler Ortaklığı için Müslüman Ülkeler Gazeteciler Forumu" düzenlendi. Müslüman coğrafyasında emperyalizmin saldırganlığı giderek artarken düzenlenen forumda bölgesel gelişmeler ışığında gazeteciliğin sorunları tartışıldı.22-24 Nisan tarihleri arasında Kırım'ın Yalta kentinde düzenlenen foruma Rusya İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Başkanı Büyükelçi Venyamin Popov başkanlık etti. Foruma, Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Kırım Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Georgy Muradov, Rusya Federasyonu Palamentosu Alt Kanadı Duma Milletvekili Ruslan Balbek, Kırım Cumhuriyeti Etnik İlişkiler ve Halklar Dairesi Başkanı Lenur Abdurrahmanov katıldı. Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel de konuşmacılar arasında yer aldı.20'yi aşkın İslam ülkesinden yaklaşık 50 gazetecinin katıldığı foruma ilgi yoğundu. Gazeteciler konuşmalarında, Amerika'nın bölgedeki saldırganlığına karşı gazetecilerin görevlerine değindi, Rusya ile İslam ülkeleri arasındaki diyaloğu ele aldı.Forumda Türkiye'yi Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi temsil etti. Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi, yaptığı konuşmada gazeteciliğin temel görevine dikkat çekti. "Emperyalizmin saldırganlığını teşhir etmeyi gazeteciliğin temel görevi sayıyoruz" ifadelerini kullandı.Forumun Kırım'da yapılmasının önemine değinen Çelebi, Amerika'ya karşı Türkiye ile Rusya'nın Kırım meselesini çözmesinin önemini vurguladı. Çelebi, İslam dünyasının kurtuluşunun da Batı Asya ittifakından geçtiğinin altını çizdi.Aydınlık Gazetesi muhabiri Seda Akyüz de toplantının Kırım'da yapılmasının önemine değindi. Kırım halkının baskı ve ambargo altında yaşadığını vurgulayan Akyüz, "Kırım'ın ambargolara rağmen böylesi bir toplantıya ev sahipliği yapması büyük önem taşımaktadır." dedi.