Kirman'daki Terör Saldırısında Ölenlerin Sayısı 91'e Yükseldi

ABD ve İsrail'in tezgahladığı DEAŞ'ın gerçekleştirdiği İran'ın Kirman eyaletindeki terör saldırısında şehit olanların sayısı 91'e yükseldi.



Yapılan açıklamada hastanelerde şu anda 102 kişinin tedavi gördüğü ve bunlardan 11'inin durumunun ağır olduğunu aktarıldı.



Öte yandan terör saldırılarıyla bağlantılı 11 kişinin gözaltına alındı. Operasyonlarda, 2 intihar yeleği, 2 uzaktan kumanda cihazı, 2 adet patlayıcı fünye ile patlayıcı yeleklerde tahrip gücünü artırmak için kullanılan binlerce mermi ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



İncelemeler sonucunda canlı bombalardan birinin kimliğinin tespit edildiği ve Tacikistan uyruklu olduğu ancak diğer canlı bombanın kimliğini tespit etme çalışmalarının henüz sonuçlanmadığı kaydedildi.