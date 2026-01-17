Kırmızı bültenle aranıyordu: Türk 'baron'a Kolombiya'da şok baskın!

Kolombiya emniyet birimleri, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Interpol'ün kırmızı bülten listesinde bulunan Türk vatandaşı Tolga Korkut’a yönelik operasyon düzenledi.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Barranquilla şehrindeki bir otele yapılan baskın, yerel polis güçleri, Kolombiya Ulusal Göç İdaresi (Migracion Colombia) ve Interpol yetkililerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi.

ULUSLARARASI ÖRGÜTÜN LİDERİ VE KOORDİNATÖRÜ

Barranquilla polisi tarafından yapılan resmi açıklamada, gözaltına alınan Korkut’un suç dünyasındaki konumu netleştirildi. Şüphelinin, kokain işleyen ve Kolombiya-Almanya hattında kaçakçılık yapan uluslararası bir suç örgütünün lideri ve koordinatörü olduğu vurgulandı. Korkut’un, çeşitli organize silahlı gruplarla irtibatlı Kolombiyalı uyuşturucu tacirleri ile Avrupalı suç şebekeleri arasında köprü vazifesi gördüğü belirtildi.

Polisin tespitlerine göre zanlı, uyuşturucunun teslim alınmasından işlenmesine ve dağıtımına kadar tüm süreci bizzat kontrol ediyor, sevkiyatların Avrupa’ya sorunsuz ulaşması için stratejik planlamalar yapıyordu. Barranquilla Metropol Polisi Komutanı General Miguel Camelo, operasyonun önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu sonuç, uluslararası yetkililerle koordineli yürütülen çalışmaların ürünüdür ve ülkemizi uyuşturucu ticareti için kullanan suç yapılarına ve küresel güvenliği tehdit eden yapılara kararlı bir şekilde darbe vurabilmemizi sağlamaktadır"

Yerel basına yansıyan haberlerde, Korkut’un faaliyetlerine ilişkin çarpıcı detaylar paylaşıldı. Haberlerde, zanlının "Avrupa suç örgütleri ile Kolombiyalı uyuşturucu ağlarını birbirine bağlayan kapsamlı bir yönetici olarak hareket ediyor. İnsan kaynaklarını ve finansal varlıkları koordine ediyor, yasa dışı operasyonların lojistiği ile sürdürülebilirliğini sağlıyordu" ifadelerine yer verildi.

İddialara göre Korkut liderliğindeki ağ, Kolombiya’dan temin edilen yarı işlenmiş yüksek saflıktaki kokaini Almanya’ya sevk ediyor, son işlemler Almanya’da tamamlandıktan sonra uyuşturucu farklı şehirlerdeki alıcılara dağıtılıyordu. Ayrıca Korkut’un Avrupalı çetelerle satın alma anlaşmaları yapmak üzere 2025 yılı Şubat ve Haziran ayları arasında Kolombiya'ya en az 4 kez seyahat ettiği öne sürüldü.

ALMANYA'YA İADE EDİLECEK

Gözaltı işleminin ardından Tolga Korkut, uluslararası protokoller çerçevesinde Interpol yetkililerine teslim edildi. Hakkındaki yakalama kararının Almanya’daki bir adliye mahkemesinin başvurusu üzerine çıkarıldığı öğrenilen zanlının, şu an Barranquilla’da tutulduğu ve önümüzdeki haftalarda Almanya’ya iade edileceği bildirildi.