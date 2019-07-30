Kızıldeniz'de Amerikan Kartalı

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap emirlikleri ve Mısır'ın müşterek gerçekleştirdikleri Eagle Response 2019 Tatbikatı Kızıldeniz'de devam ediyor.
Bir haftadır Kızıldeniz'de devam eden tatbikata Suudi Arabistan da gözlemci olarak yer aldı
Eagle Response 2019 tatbikatına firkateynler, mayın gemileri, roketatarlar ve F-16 savaş uçakları katıldı.
Tatbikat kapsamında deniz güvenliğinin sağlanması, su altına yerleştirilmiş patlayıcıların tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi ve mayınların temizlenmesi gibi senaryoların hayata geçirildiği bildirildi.
Söz konusu tatbikatın, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini alıkoyması nedeniyle Körfez'de gerginliğin arttığı bir dönemde yapılıyor olması dikkat çekti.
ulusal.com.tr
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