Kızıldeniz'de Çatışma

Yemen ordusu Kızıldeniz'de dur ikazlarına uymayarak İsrail'e gitmeye çalışan bir gemiye operasyon düzenledi. Danimarkalı firma Maersk'in konteyner gemisine müdahale edildi. Çatışma yaşandı.



ABD, yardım çağrısı yapan Maersk mürettabatı için bölgeye savaş helikopterlerini gönderdi. Yemen'e ait 3 tekneyi batırdı.



Yemen helikopter saldırısına füzelerle karşılık verdi. Ensarullah güçlerinin sözcüsü Yahya Saree çatışmada 10 askerlerini kaybettiklerini söyledi.



Saree, ABD öncülüğündeki deniz koalisyonuna katılan ülkeleri uyardı. Yemenliler ile "özgür" Arap ve Müslümanları "Amerika'ya karşı koymak için tüm seçeneklere hazır olmaya" çağırdı.

İngiltere'nin "Silahlı Müdahale" Olasılığı

Kızıldeniz'de sular ısınırken Batı geri adım atmayan Yemen'e karşı arayış içine girdi. İngiltere'nin "silahlı müdahale" olasılığını gündeme aldığı belirtildi.



New York Times'ın haberine göre ise ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz'de Yemen'e karşı harekete geçmesi için artan bir baskıyla karşı karşıya.



Habere göre Pentagon, Yemen'deki füze ve insansız hava aracı üslerini vurmak için planlar hazırladı. Ancak daha fazla çatışmayı ekonomik olarak kaldıramayacaklarını düşünen Biden yönetimi bu planı devreye sokmak konusunda kararsız.



İran ise son çatışmalar ve özellikle İngiltere'nin çıkışından sonra harekete geçti. İran'ın "Elburz" adlı savaş gemisi Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçerek Kızıldeniz'e girdi. ABD'nin koalisyon girişimi sonrasında 55 bin kişilik deniz milis gücü oluşturan İran'ın Kızıldeniz'de devriye yapacağı iddia edildi.



