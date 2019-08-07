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Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışan çete lideri Clauvino da Silva hücresinde ölü bulundu

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki hapishaneden kadın kıyafetlerini giyerek kaçmaya çalışırken yakalanan çete lideri Clauvino da Silva hücresinde ölü bulundu

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışan çete lideri Clauvino da Silva hücresinde ölü bulundu

Yetkililer, kızının getirdiği kadın kıyafetlerini giyerek kaçmaya çalışırken yakalanan 42 yaşındaki Silva'nın yüksek güvenlikli hapishaneye sevk edilmesinin ardından hücresinde çarşafıyla asılmış halde bulunduğunu bildirdi.

Silva'nın hücresinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Clauvino da Silva'nın, Rio de Janeiro'deki Gericino Hapishanesi'nden kızının getirdiği kadın kıyafetlerini giyerek yaptığı firar denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu trafiğini yöneten en güçlü suç örgütlerinden "Kırmızı Komut"un elebaşı kadrosundaki isimlerden birisi olan Silva, firar girişiminin ardından yüksek güvenlikli Bangu 1 hapishanesine sevk edilmişti.

Etiketler; #brezilya
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