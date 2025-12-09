KKTC Başbakanı Ünal Üstel hastaneye kaldırıldı

Evinde rahatsızlanan KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in daha önce geçirdiği ameliyata bağlı bir komplikasyon tespit edilmesinin ardından operasyon geçirdiği ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel hastaneye kaldırıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, dün tamamlanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul çalışmalarından sonra ikametgahına döndüğünde aniden bir rahatsızlık yaşadı.

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Başbakan hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde, rahatsızlığın daha önce geçirdiği bir ameliyatla bağlantılı komplikasyon olduğu tespit edildi.

“HERHANGİ BİR RİSK YA DA ENDİŞE VERİCİ BULGU YOK”

Başbakan Üstel, tespit edilen komplikasyon nedeniyle küçük çaplı bir sağlık operasyonu geçirdi. Operasyonun sorunsuz geçtiği ve Başbakan'ın genel sağlık durumunun şu anda stabil olduğu kamuoyuna bildirildi. Yapılan resmi açıklamada, endişe verici bir durumun bulunmadığı kesin bir dille ifade edilerek, "Herhangi bir risk, komplikasyonun devamı ya da endişe verici bulgu yoktur" denildi.

Başbakanlık makamından yapılan açıklamaya göre, Ünal Üstel'in bugün hastaneden taburcu edilmesi planlanıyor. Taburcu işleminin ardından Başbakan Üstel'in görevine kaldığı yerden devam etmesi öngörülüyor.

