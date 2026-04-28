KKTC Başbakanı Üstel'den Güney Kıbrıs'a Fransız askeri konuşlandırılması açıklamasına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen görüşmenin ardından gündeme gelen asker konuşlandırma kararına karşı değerlendirmelerde bulundu.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) aktardığı bilgilere göre Üstel, Fransız askerlerinin Güney Kıbrıs’a yerleştirileceği yönündeki açıklamaları, Ada'daki barış ve huzur ortamına ciddi zarar verecek, provokatif ve kabul edilemez bir adım olarak nitelendirdi.

''BU TUTUM ONUN GERÇEK NİYETİNİ ORTAYA KOYUYOR''

GKRY lideri Hristodulidis'in diplomatik söylemleri ile sahadaki eylemlerinin örtüşmediğine dikkat çeken Üstel, atılan adımları eleştirdi. Başbakan Üstel konuya ilişkin, "Bir yandan yeni bir müzakere sürecinden bahseden Hristodulidis ve zihniyeti, diğer yandan Kıbrıs Türk halkını yok saymakta ve görmezden gelmektedir. Bu çelişkili tutum, onun gerçek niyetini açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Ada genelinde herhangi bir askeri varlık bulundurulabilmesi veya eylem kararı alınabilmesi için Kıbrıs Türk halkının rızasının ve onayının zorunlu olduğunu hatırlatan Üstel, bu onay mekanizması işletilmeden hayata geçirilecek her türlü girişimin uluslararası hukuk çerçevesinde geçersiz sayılacağının altını çizdi.

Fransa'nın ve Avrupa Birliği'nin bölgedeki politikalarına da değinen Başbakan Üstel, Macron'un tutumunu eleştirerek AB'nin Ada üzerindeki yaklaşımını ikiyüzlü olarak tanımladı. Üstel şu değerlendirmelerde bulundu:"Macron’un küstahça açıklamaları ve tavırları da dikkat çekicidir. Girdiği hemen her ülkeyi sömürme anlayışıyla bilinen Fransa’nın, Kıbrıs Rumlarına sunabileceği tek şey; uzun vadede büyük bir hayal kırıklığı olacaktır. Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün önündeki en büyük engellerden biri olan Avrupa Birliği’nin (AB) üyesi Fransa’nın, Ada'ya asker konuşlandırma girişimleri, aynı zamanda AB'nin ikiyüzlü politikasının da açık bir göstergesidir. AB'nin hiçbir üyesi, KKTC’nin egemenlik haklarını ve güvenliğini göz ardı edecek kararlar alamaz ve eylemler içerisinde bulunamaz. Macron ve AB’den beklenen, Kıbrıs meselesine sömürgeci zihniyetle yaklaşmaktan vazgeçmeleri ve adil bir tutum benimsemeleridir"

''AKSİ TAKDİRDE KAYBEDEN YİNE SİZ OLACAKSINIZ''

Kıbrıs Türkü’nü yok sayarak atılan ve ileride atılmak istenen tüm adımların mutlaka gereken karşılığı göreceğini belirten Üstel, açıklamalarında doğrudan GKRY lideri Hristodulidis'e seslendi. Üstel sözlerini şu uyarıyla tamamladı:"Güney Kıbrıs’ı yabancı askerlerin üssüne ve yabancı güçlerin etki alanına dönüştürüyorsunuz. Bu politikanın sonuçları ne size ne de Kıbrıs Rum halkına herhangi bir yarar sağlamayacaktır. Tavsiyem; bu tehlikeli adımlardan bir an önce vazgeçmenizdir, aksi takdirde kaybeden yine siz olacaksınız."