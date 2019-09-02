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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile yeniden görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile yeniden görüştü

Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Jane Holl Lute'un referans kavramlarını tamamlama yönündeki çalışmaları devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız bu kapsamda Sayın Lute'u yarın saat 17.00'de yeniden kabul ederek görüşecektir." ifadelerini kullandı.

Akıncı ile Lute, dün de bir görüşme gerçekleştirmişti.

Öte yandan Lute, dün ve bu sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelmişti.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #KKTC #Jane Holl Lute #Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
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