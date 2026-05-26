KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan İsrail'e tepki: "Çocukları öldürenlere güvenmem!"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz'de yaşanan güncel gelişmeleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bölge stratejilerini ve Türkiye ile yürütülen ortaklık süreçlerini A Haber yayınında değerlendirdi. Rum yönetiminin attığı adımların bölgede gerilimi tırmandırdığını belirten Erhürman, yeni kurulan ittifakların Kıbrıs Türklerini doğrudan risk altında bıraktığını ifade etti. Cumhurbaşkanı, bu diplomatik ve askeri süreçlerde Türkiye ile tam bir uyum ve eşgüdüm içerisinde hareket ettiklerini kaydetti.

Güney Kıbrıs'ın Hindistan ve İsrail ile yakınlaşma politikaları ve alternatif ticaret yolu oluşturma çabaları Akdeniz'deki diplomatik gündemdeki yerini koruyor. Konuyu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceki uyarılarına atıfta bulunarak ele alan Erhürman, bölgesel denklemlerdeki duruşlarını şu ifadelerle özetledi: "Bu bölgede Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini dışarıda bırakan bir ticaret yolunun işlevsel olması mümkün değil."

Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının Güney Kıbrıs'ta bulunan Andreas Papandreu Havaalanı'na konuşlandırılması ve Baf Hava Üssü'nün askeri amaçlı kullanımının İsrail, ABD ve Fransa ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde genişletilmesi, adadaki askeri hareketliliğin boyutunu değiştirdi. Askeri üslerin yabancı devletlere açılmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erhürman, "Siz doğrudan Güney Kıbrıs'ın yönetimindeki bir hava üssünü kullandırıyorsunuz" dedi. Geçmişte İran'dan gelebilecek olası bir saldırı ihtimali üzerine bölgede çeşitli ülkelerin tahliye operasyonları yaşanmıştı. Adadaki bu genel güvenlik riskine dikkat çeken Erhürman, tehlikenin sınır tanımayacağına işaret etti: "Baf'ın risk altında olması Lefkoşa’daki ya da Lefke’deki Kıbrıs Türklerinin risk altında olmayacağı anlamına gelmiyor."

RUM KESİMİNDE SULAR DURULMUYOR

Son dönemde İsrail vatandaşlarının Güney Kıbrıs üzerinden mülk ve köy satın aldığına yönelik iddialar ve tartışmalar sürüyor. Bu konuya ilişkin ellerinde henüz kesinleşmiş net bir veri olmadığını söyleyen Erhürman, buna rağmen Rum toplumu içerisinde ciddi bir huzursuzluk gözlemlediklerini aktardı. Gelişmelerin ardından sokağa yansıyan tepkileri hatırlatan Erhürman, "Yürüyüşler ve eylemler yapıldı. Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Rum halkının da bu konudan rahatsız olduğunu açıkça görüyorsunuz." şeklinde konuştu.

Açıklamalarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin bölgedeki eylemlerine de değinen KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Tel Aviv yönetimine yönelik tutumunu kesin bir dille ortaya koydu: "Çocukları öldüren hiçbir devlet yönetimine güven duymam, saygı duymam mümkün değil."

Değerlendirmelerinin sonunda Türkiye ile olan diplomatik ilişkilere ve Kıbrıs meselesindeki ortak siyasi tutuma değinen Cumhurbaşkanı, Ankara ile tam uyum içinde çalıştıklarının altını çizdi. Karar alma mekanizmalarının işleyişine vurgu yapan Erhürman, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kıbrıs sorununda Türkiye Cumhuriyeti ile istişare yapmaksızın pozisyon belirlemek söz konusu değildir. Kıbrıs'tan Türkiye'ye, Türkiye'den Kıbrıs'a monologlar değil diyalog olmalı."