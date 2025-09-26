KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Rum lidere tepki: “Dünya bu samimiyetsizliği görmeli”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD’nin New York şehrinde açıklamalarda bulundu.

Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile yapılacak üçlü görüşme öncesinde gazetecilere konuştu. Yerel saatle 18.00’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geleceğini belirten Tatar, Türkiye ile tam bir uyum ve koordinasyon içinde hareket ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın federasyon defterinin kapandığını vurgulayan açıklamalarına dikkat çeken Tatar, “Egemen eşitliğimiz esastır” dedi.

Rum liderin BM Genel Kurulu’ndaki ifadelerine tepki gösteren Tatar şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Sayın Genel Sekreter Guterres’e de söyleyeceğim. Biz samimiyetle işbirliği yapmaya, sınır kapılarının açılması gibi konulara pozitif yaklaştık. Bakıyoruz Rum lider BM Genel Kurulu’nda hakaretler ediyor, Ürdün’e bizden hellim almadığı için teşekkür ediyor. Samimiyeti sorgulanmalıdır. İkiyüzlülük bir yere kadar. Çözüm isterim deyip, diğer yanda saldırgan siyasetine her gün yeni bir unsur ekliyor. Dünya bu samimiyetsizliği görmeli.”



Tatar, yarın yapılacak üçlü görüşme öncesinde KKTC’nin duruşunu bir kez daha netleştirdiklerini ifade etti.