KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Rum lidere tepki: “Dünya bu samimiyetsizliği görmeli”

ABD’nin New York kentinde temaslarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum liderin BM Genel Kurulu’ndaki sözlerine tepki gösterdi. Tatar, saldırgan siyasetin sürdüğünü belirterek “Dünya bu samimiyetsizliği görmeli” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Rum lidere tepki: “Dünya bu samimiyetsizliği görmeli”
Yayınlanma:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD’nin New York şehrinde açıklamalarda bulundu.

Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile yapılacak üçlü görüşme öncesinde gazetecilere konuştu. Yerel saatle 18.00’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geleceğini belirten Tatar, Türkiye ile tam bir uyum ve koordinasyon içinde hareket ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın federasyon defterinin kapandığını vurgulayan açıklamalarına dikkat çeken Tatar, “Egemen eşitliğimiz esastır” dedi.

Rum liderin BM Genel Kurulu’ndaki ifadelerine tepki gösteren Tatar şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Sayın Genel Sekreter Guterres’e de söyleyeceğim. Biz samimiyetle işbirliği yapmaya, sınır kapılarının açılması gibi konulara pozitif yaklaştık. Bakıyoruz Rum lider BM Genel Kurulu’nda hakaretler ediyor, Ürdün’e bizden hellim almadığı için teşekkür ediyor. Samimiyeti sorgulanmalıdır. İkiyüzlülük bir yere kadar. Çözüm isterim deyip, diğer yanda saldırgan siyasetine her gün yeni bir unsur ekliyor. Dünya bu samimiyetsizliği görmeli.”

Tatar, yarın yapılacak üçlü görüşme öncesinde KKTC’nin duruşunu bir kez daha netleştirdiklerini ifade etti.

Aksaray’da refüje çıkan otomobilden inen 3 kişi kaza sonrası kayıplara karıştıAksaray’da refüje çıkan otomobilden inen 3 kişi kaza sonrası kayıplara karıştıYurt
Altın, dolar, euro, borsa… Eylül’ün son haftasında kim kazandırdı, kim kaybettirdi?Altın, dolar, euro, borsa… Eylül’ün son haftasında kim kazandırdı, kim kaybettirdi?Ekonomi
Mecliste kavga çıktı: Yapay zekâ bakan ataması ortalığı karıştırdı!Mecliste kavga çıktı: Yapay zekâ bakan ataması ortalığı karıştırdı!Dünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ersin tatar KKTC
Günün Manşetleri
“Dünya bu samimiyetsizliği görmeli”
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi
BM'de Netanyahu protestosu
Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi
Perinçek’ten Trump’a sert tepki
Bakan Uraloğlu ödül töreninde konuştu
Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Trump ile Beyaz Saray’da görüştü
Gürsel Tekin görevine devam edecek mi?
Dışişleri teşkilatına yönelik FETÖ/PDY soruşturması
Cemil Tugay, Gökan Zeybek’e yanıt verdi
Çok Okunanlar
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları
İşinizi bu saatlere bırakmayın! İşinizi bu saatlere bırakmayın!
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı! Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı!
Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı! Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı!