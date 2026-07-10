KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir programda göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, programı dahilinde katıldığı bir etkinlik esnasında aniden rahatsızlandı. Göğüs ağrısı ve soğuk terleme gibi şikayetlerin baş göstermesi üzerine Cumhurbaşkanı'nın durumu derhal sağlık ekiplerine bildirildi.

Etkinlik alanında yaşanan bu ani gelişmenin ardından, Erhürman tedbir amacıyla acilen hastaneye götürüldü. Hastaneye ulaştırılmasını takiben doktorlar tarafından müdahale edilerek temel sağlık tetkikleri hızlıca tamamlandı. İlk muayenenin tamamlanmasının ardından, sağlık durumunun çok daha detaylı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla ileri tetkik aşamasına geçildiği bildirildi.

Hastanedeki süreci süren Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın güncel sağlık durumuna ilişkin yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

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