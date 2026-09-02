KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
Yayınlanma:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos Pazar günü meydana gelen gemi faciasının üzerinden üç gün geçti. Limandan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora olan Filo Denizcilik'e ait katamaran tipi gemi, ilk belirlemelere göre 9 kişiye mezar olmuştu. Kayıp durumdaki 20 kişiyi bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde bugün bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı.

BAKAN ARIKLI GÖREVDEN ALINDI

Denizdeki arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, KKTC hükümetinde idari bir tasarruf kararı uygulamaya konuldu. Haberler.com kaynaklı olarak 18:48 itibarıyla kamuoyuna yansıyan gelişmeye göre, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevinden alındı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, denizde yürütülen çalışmalara ve genişletilen soruşturma sürecine dair detayları paylaştı. Bulunan naaşın 50 yaşında bir erkeğe ait olduğunu belirten Başbakan Üstel, şu ifadeleri kullandı: "Kayıplardan birinin naaşına ulaşıldı, 50 yaşında bir erkek. Bu naaşın dışında bir bulguya rastlanmadı, çalışmalar 7/24 devam edecek. Soruşturma bütün hızıyla sürüyor, Türkiye'den soruşturma için teknik heyet istedik, bugün heyet geldi çalışmalara başladı. İhmal varsa en üst düzeyden en alta kadar herkes hesap verecek. Bu akşam kayıp yakınlarından DNA örneği alınacak."

TÜRKİYE'DEN BEKLENEN HEYET ADAYA ULAŞTI

Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla Türkiye'den talep edilen uzman teknik heyet, bugün KKTC'ye gelerek kaza kırım ve soruşturma çalışmalarına fiilen dahil oldu. Kimlik tespitlerinin doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için yetkililer, bu akşam saatlerinden itibaren kayıp yakınlarından DNA örneği toplamaya başlayacak. Geriye kalan 19 kişiyi arama çalışmaları ise deniz yüzeyinde ve su altında aralıksız sürdürülüyor.

Üsküdar Belediye Meclisi yeniden toplanıyor! Başkan vekili seçimi için tarih belli olduÜsküdar Belediye Meclisi yeniden toplanıyor! Başkan vekili seçimi için tarih belli olduGündem
KKTC’de gemi faciasında acı haber: Kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldıKKTC’de gemi faciasında acı haber: Kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldıDünya
KKTC Erhan Arıklı
Günün Manşetleri
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
GÖKBEY helikopteri Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girdi
Keçiören Belediyesi'nde uyuşturucu şoku!
Dünyayı sarsan salgında can kaybı 3 bini aştı!
İTO İstanbul'un zam şampiyonunu açıkladı!
TCG Alemdar bölgeye ulaştı!
Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı
O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Gürcistan'dan Türkiye'ye 866 kişi iade edildi!
Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı!
Çok Okunanlar
8 Milyon 400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 8 Milyon 400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Meteoroloji 8 İli Haritayla Uyardı: 3 Eylül Perşembe Günü Sağanak Geliyor! Meteoroloji 8 İli Haritayla Uyardı: 3 Eylül Perşembe Günü Sağanak Geliyor!
O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
A101’de 3 Eylül fırsatları başlıyor! İşte indirimli ürünler ve fiyatları A101’de 3 Eylül fırsatları başlıyor! İşte indirimli ürünler ve fiyatları
Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde