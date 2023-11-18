KKTC Vatandaşlarının Gazze'den Tahliyesi Başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, KKTC vatandaşlarının bölgeden tahliyesi konusunda Türkiye ile yürütülen istişareler sonucunda bugün Gazze'den Refah Sınır Kapısı'nı geçerek Mısır'a ulaşan 50 kişinin arasında KKTC'lilerin de bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ilerleyen günlerde daha fazla KKTC'linin bölgeden tahliye edileceği duyuruldu.

Tahliye edildikten sonra Mısır'da Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği yetkilileri tarafından karşılanan KKTC vatandaşlarının Kahire'den hava yolu ile KKTC'ye getirileceği aktarılan açıklamada, "Gazze'deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesinin güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandırılması için çalışmalarımız devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, halen çatışma bölgelerinde bulunan KKTC'lilerin gelişmeler için Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ile Kudüs Başkonsolosluğu resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarını takip etmeleri gerektiği vurgulanarak, önemli durumlar için KKTC Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi numarasının "+905338514006" olduğu hatırlatıldı.