KKTC’de gemi faciasında acı haber: Kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı

30 Ağustos tarihinde meydana gelen ve 20 kişinin kaybolduğu gemi kazasının ardından arama tarama faaliyetleri kesintisiz şekilde devam ediyor. Yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda ekipler, denizdeki kayıp şahıslardan birinin bedenine ulaştı. Bölgedeki mevcut aramalarda şimdilik başka bir ize rastlanmadı.

ANKARA'DAN KRİTİK MÜDAHALE

Olayın ardından başlatılan soruşturma süreci ise genişletilerek sürdürülüyor. Kazanın arka planını tüm detaylarıyla aydınlatmak amacıyla yürütülen idari işlemlere destek vermesi için Türkiye'den teknik heyet talep edildi. Bu çağrı üzerine bugün adaya ulaşan özel heyet, kaza kırım ve soruşturma çalışmalarına fiilen dahil oldu.

Sürece dair güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, olası sorumlular ve adli tıp süreci hakkında net mesajlar verdi. Üstel'in noktası virgülüne dokunulmayan açıklaması şu şekilde:"Kayıplardan birinin naaşına ulaşıldı, 50 yaşında bir erkek. Bu naaşın dışında bir bulguya rastlanmadı, çalışmalar 7/24 devam edecek. Soruşturma bütün hızıyla sürüyor, Türkiye'den soruşturma için teknik heyet istedik, bugün heyet geldi çalışmalara başladı. İhmal varsa en üst düzeyden en alta kadar herkes hesap verecek. Bu akşam kayıp yakınlarından DNA örneği alınacak."