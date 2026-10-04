KKTC'de gemi faciasında bir naaşa daha ulaşıldı: Ölü sayısı 20'ye yükseldi

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne açıklarında sürdürülen arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Bulunan naaşın kimliğinin tespit edilebilmesi için gerekli DNA çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Son bulgu ile birlikte facia nedeniyle ulaşılan toplam naaş sayısı 20'ye yükseldi. Henüz ulaşılamayan 8 kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.

KKTC'de 30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasının ardından başlatılan arama çalışmaları, aradan geçen zamana rağmen sürüyor.

ARAMALAR HİÇ DURMADI

Başbakanlık açıklamasında, facianın yaşandığı ilk günden bu yana tüm kayıplara ulaşmak amacıyla çalışmaların aralıksız yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüm kayıplarımıza ulaşmak amacıyla devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz"