KKTC'de tüp bebek skandalı patladı! 30 çocuğa sahte donör şoku

BBC'nin derinleştirdiği araştırmaya göre; daha önce 7 çocukla sınırlı olduğu düşünülen yanlış/sahte donör şüphesi en az 30 çocuğa ulaştı. Ailelerin yaptırdığı DNA testleri, kliniklerin sunduğu donör profilleriyle çocukların genetik kökenlerinin tamamen farklı olduğunu kesinleştirdi.

13 YIL SONRA GELEN DNA ŞOKU: PROFİLLER SAHTE Mİ?

Tedavi sürecinde kataloglardan belirledikleri sperm veya yumurta donörleri yerine farklı kişilerin kullanıldığını fark eden aileler büyük travma yaşıyor. Araştırmada dikkat çeken vakalardan biri İngiliz vatandaşı Rachel'ın yaşadıkları oldu:

Danimarkalı Donör Seçti: 2012'de KKTC'de tedavi gören Rachel, Danimarkalı bir sperm donörü tercih etti. Çocuğunun fiziksel özelliklerindeki uyumsuzluk üzerine 13 yıl sonra yaptırdığı DNA testi, çocuğun kendisinden olduğunu ancak seçtiği Danimarkalı donörle hiçbir genetik bağı bulunmadığını kanıtladı.

Kökenler Türkiye ve Güney Avrupa Çıktı: Şüpheli 30 çocuktan 11'ine yapılan ticari DNA testlerinde; vaat edilen profillerin aksine Türkiye, çevre ülkeler ve Güney Avrupa kökenli genetik eşleşmeler saptandı.

15 VAKA AYNI MERKEZDE: İSİMLER DEŞİFRE OLDU

BBC'nin ulaştığı dosya verilerine göre, şüpheli 30 vakanın 15'i aynı tüp bebek merkezinde gerçekleşti:

İddiaların Odağındaki İsimler: Tedavi süreçlerinde Dr. Firdevs Uğuz Tip, Dr. Şevket Alptürk ve yabancı hasta koordinatörü Julie Hodson'ın görev aldığı kaydedildi.

Cevap Vermediler: Dr. Firdevs Uğuz Tip usulsüzlük suçlamalarını reddederken, Dr. Şevket Alptürk ve Julie Hodson BBC'nin yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı.

Sağlık Geçmişi Bilinmiyor: Gerçek biyolojik donörlerin kim olduğu gizlendiği için çocukların taşıyabileceği genetik ve kalıtsal hastalık riskleri ailelerin en büyük endişe kaynağı haline geldi.

KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMAYI GENİŞLETİYOR

İlk etapta 7 çocuk üzerinden KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan resmi idari ve adli soruşturmanın, vaka sayısının 30'u aşması ve uluslararası boyut kazanması üzerine kapsamının daha da genişletilmesi bekleniyor.