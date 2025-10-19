KKTC'de yeni dönem: Tufan Erhürman yeni cumhurbaşkanı oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sandıklar kapandı, oylar sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76’sını alarak KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatandaşlar, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için bugün sandık başına gitti. Saat 18.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sona erdi ve oy sayımına geçildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, seçimle ilgili verileri kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre:

Toplam sandık sayısı: 777
Açılan sandık sayısı: 777
Katılım oranı: %64,87
Resmi olmayan sonuçlara göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yüzde 62,76 oy alarak seçimin galibi oldu. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yüzde 35,81 oyda kaldı.

Oy dağılımı şöyle gerçekleşti:

Tufan Erhürman: 87.137 oy
Ersin Tatar: 49.714 oy

Bu sonuçla birlikte KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu.

Ayrıntılar geliyor...

