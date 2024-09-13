KKTC'den ABD'ye tepki

KKTC Dışişleri Bakanlığından, ABD ile GKRY arasındaki anlaşmaya sert tepki geldi. Bakanlık, ABD'yi, bölgedeki hassas dengeleri değiştirme çabalarını ve Kıbrıs konusundaki tarafgir tutumunu sona erdirmeye çağırdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da KKTC’nin yaptığı açıklamaya destek verdiğini açıkladı.

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KKTC'den ABD'ye tepki
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ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bölgenin güvenliğini tehdit eden askeri işbirliği anlaşmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sert tepki geldi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi, bölgedeki hassas dengeleri değiştirme çabalarını ve Kıbrıs konusundaki tarafgir tutumunu sona erdirmeye çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin son dönemde Rum tarafına artan desteklerine işaret edildi. ABD savaş gemilerinin Rum Yönetimi’ne yaptığı liman ziyaretleri, iki taraf arasındaki ‘stratejik ortaklığın’ ileriye götürülmesine yönelik atılan adımlar ve ABD’nin silah ambargosunu kaldırma kararının her yıl yenilenmesinin bu durumun somut göstergeleri olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu "tehlikeli desteğin" Doğu Akdeniz bölgesindeki dengeleri bozacak sonuçlara yol açacağı belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KKTC'YE DESTEK

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da KKTC'nin yaptığı açıklamaya ve gösterdiği tepkiye destek verdi.

KKTC’nin güvenliğine karşı atılan bu adımların, Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını güçleştirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, bölgesel istikrara zarar verebilecek politikaların gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada, Türkiye’nin, Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve refahını her koşulda sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

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