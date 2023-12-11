KKTC'den İsrail'e Suikast Tepkisi

İsrail'in, KKTC'deki Yahudilere yönelik suikast girişimini Mossad'ın önlediği iddiasına Lefkoşa yönetimi tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kendi topraklarında terör eylemlerine asla müsaade etmez" dedi.

KKTC'den İsrail'e Suikast Tepkisi

İsrail Başbakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı; İran’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Yahudilere yönelik suikast girişimini önlediklerini iddia etti.

İsrail’in iddiası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tepki çekti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Böyle bir hadise olmamıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti, kendi topraklarında terör eylemlerine asla müsaade etmez" dedi.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kara, deniz ve hava kapılarında gerekli güvenlik önlemleri aldığını vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 2 İran vatandaşı, "suikast hazırlığında" oldukları iddiasıyla Mossad tarafından gözaltına alınmıştı.

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, “İran, Türkiye’nin kontrolündeki Kuzey Kıbrıs’ı terörizm amaçları doğrultusunda geçiş alanı olarak kullanıyor” ifadeleri kullanılmıştı.

ABD Basını Duyurdu! 'İsrail Fosfor Bombası Kullandı'ABD Basını Duyurdu! 'İsrail Fosfor Bombası Kullandı'Dünya
# KKTC # israil # GKRY KKTC
Çok Okunanlar
BİM Marketlerde Aktüel İndirimleri Yarın Başlıyor! 12 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimli?
BİM Marketlerde Aktüel İndirimleri Yarın Başlıyor! 12 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimli?
Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?
Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?
Geçmiş Yıllarda Asgari Ücret Ne Kadardı?
Geçmiş Yıllarda Asgari Ücret Ne Kadardı?
Gece Sürün Sabah Daha Genç Uyanın!
Gece Sürün Sabah Daha Genç Uyanın!
İsrail Artık Kayıplarını Gizleyemiyor
İsrail Artık Kayıplarını Gizleyemiyor
Öne Çıkanlar Süleymancılar cemaatinin şok eden suç kayıtları! 43 suç dosyası ortaya çıktı -Kaan Arslan Süleymancılar cemaatinin şok eden suç kayıtları! 43 suç dosyası ortaya çıktı -Kaan Arslan Mide Bulantısına Son! Mide Bulantısına Son!