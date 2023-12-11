KKTC'den İsrail'e Suikast Tepkisi

İsrail Başbakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı; İran’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Yahudilere yönelik suikast girişimini önlediklerini iddia etti.



İsrail’in iddiası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tepki çekti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Böyle bir hadise olmamıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti, kendi topraklarında terör eylemlerine asla müsaade etmez" dedi.



Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kara, deniz ve hava kapılarında gerekli güvenlik önlemleri aldığını vurguladı.



Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 2 İran vatandaşı, "suikast hazırlığında" oldukları iddiasıyla Mossad tarafından gözaltına alınmıştı.



İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, “İran, Türkiye’nin kontrolündeki Kuzey Kıbrıs’ı terörizm amaçları doğrultusunda geçiş alanı olarak kullanıyor” ifadeleri kullanılmıştı.