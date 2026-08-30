KKTC'nin Girne açıklarında yolcu gemisi battı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kıyılarında, içinde 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak alabora oldu. Olayın ardından Sahil Güvenlik ekipleri ile sivil teknelerin katılımıyla denizde geniş kapsamlı bir kurtarma çalışması başlatılırken, bölgedeki hastaneler de teyakkuz durumuna geçirildi.

Filo Denizcilik'e ait katamaran tipi yolcu gemisi, Girne sahilinden yaklaşık 2 ila 2,5 kilometre uzaklıkta seyir halindeyken, henüz nedeni tam olarak tespit edilemeyen bir arıza sonucu baş tarafından su almaya başladı. Durumu fark eden kaptan, gemiyi hızla limana geri döndürmeye çalıştı. Fakat teknenin dengesini yitirmesiyle bu girişim başarısız oldu ve gemi kısa sürede batarak alabora oldu.

Kazanın bildirilmesinin ardından Akdeniz açıklarında büyük bir tahliye çalışması başlatıldı. Bölgeye hızla ulaşan Sahil Güvenlik arama kurtarma birimlerine, çevrede bulunan çok sayıda küçük ve büyük sivil tekne de destek verdi; yolcuların denizden çıkarılması için bölgeye akın etti. Görevli ekipler ve gönüllü denizcilerle sürdürülen kapsamlı arama kurtarma faaliyetleri kesintisiz devam ediyor.

HASTANELER TEYAKKUZA GEÇTİ

Gemide yaralı yolcuların bulunduğunun anlaşılması üzerine sağlık birimleri harekete geçti. Başta Girne olmak üzere çevredeki tüm hastaneler acil durum moduna alınırken, limana çok sayıda ambulans yönlendirildi.

Gelişmeler üzerine KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da ivedilikle operasyon merkezine geçti. Yetkililer kurtarma çalışmalarını yerinde takip ederken, yaralı sayısı ve yolcuların sağlık durumuna ilişkin tespitler sürüyor.

CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Alabora olan gemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kaydetti.

BAKAN ARIKLI: KAYIPLAR VAR

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında su alarak alabora olan yolcu gemisindeki kişi sayısına ve kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arıklı, gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğunu bildirdi. Yolcular arasında 4 Alman ve 3 İran vatandaşının yer aldığını belirten Arıklı, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kurtarılan kişi sayısının henüz netleştirilemediğini söyleyen Arıklı, "Ağır yaralılar ve normal durumda olan yolcular var" bilgisini verdi.

Arıklı ayrıca, kayıpların bulunduğunu ancak sayılarının henüz belirlenemediğini açıkladı. Bölgede Sahil Güvenlik ekipleri, helikopterler ve sivil deniz araçlarının katıldığı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki gemi kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 237 kişinin kurtarıldığını, 23 kişinin arandığını açıkladı.