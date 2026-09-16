Kolombiya Cumhurbaşkanı duyurdu! Türk iş insanının kayıp uçağından acı haber geldi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı ve 13 Eylül'de kaybolan uçağın enkazının bulunduğunu, uçaktaki 5 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kolombiya Cumhurbaşkanı duyurdu! Türk iş insanının kayıp uçağından acı haber geldi
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın bulunduğunu ve uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı de la Espriella, ABD merkezli sosyal medya şirketi X üzerinden yaptığı paylaşımda, Çankaya'nın kullandığı HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın 13 Eylül'de telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolduğunu hatırlattı.

De la Espriella paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir üzüntü ve derin bir acıyla, HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın bulunduğunu ülkemize teyit ediyorum. Ne yazık ki yetkililer, uçakta bulunan herkesin hayatını kaybetmiş halde bulunduğunu doğruladı."

Kolombiyalı lider, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. De la Espriella, "Bu telafisi mümkün olmayan kaybın acısını karşısında, derin bir saygıyla yaslarına ortak oluyor, Yüce Allah'tan evlerine teselli, huzur ve dayanma gücü vermesini diliyorum." dedi.

UÇAĞA ULAŞMAK 3 GÜN SÜRDÜ

Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçak, 13 Eylül Pazar günü yerel saatle 09.23'te telsiz bağlantısının kesilmesiyle kaybolmuştu. Uçağın, Choco bölgesindeki Condoto'da bulunan Mandinga Havalimanı'ndan kalkarak Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalandığı belirtilmişti. Uçakta Çankaya'nın yanı sıra 4 Kolombiyalı uyruklu yolcunun daha bulunduğu bildirilmişti.

Kolombiyalı arama kurtarma ekipleri, uçağın yerinin tespit edilmesinin ardından yaklaşık 3 gün sonra, zorlu arazi koşullarının hakim olduğu bölgede enkaza karadan ulaşabildi.

ENKAZA 9 BİN FİT YÜKSEKLİKTE ULAŞILDI

Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve kurtarma ekipleri, uçağın Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırlarında, yaklaşık 9 bin fit yükseklikteki dağlık bir alana düştüğünü tespit etmişti. Uçağın kaybolmasının ardından bölgedeki acil durum radyo vericisinin (ELT) devreye girdiği de aktarılmıştı.

Kaza bölgesine kara yoluyla ulaşım mümkün olmadığından kurtarma ekiplerinin helikopterlerle bölgeye indirilmesi planlanmıştı. Ancak arazinin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle ekiplerin doğrudan kaza noktasına havadan indirilmesi gerçekleştirilemedi.

Bunun üzerine ekipler, zorlu arazi koşullarında yürüyerek ilerledi ve enkaz bölgesine, kayıp bildiriminden üç gün sonra karadan ulaşabildi.

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