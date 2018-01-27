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Kolombiya'da bombalı saldırı: 4 ölü

Kuzeydeki Barranquilla kentinde bir polis merkezini hedef alan bombalı saldırının terör bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor

Kolombiya'da bombalı saldırı: 4 ölü

Kolombiya’nın Barranquilla kentindeki bir polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyinde, Karayip kıyılarındaki Barranquilla şehrindeki polis istasyonunu hedef alan bombalı saldırıda 4 polis yaşamını yitirirken 17'si polis 42 kişi de yaraladı.
Polislerin görev yerlerine gitmeden önce istasyonun bahçesinde toplandıkları anda meydana gelen patlamada 4 polis öldü.
Kolombiyalı yetkililerden saldırının bir terör örgütüyle bağlantılı olup olmadığına dair bir açıklama henüz yapılmadı.
Emniyet Genel Müdürü General Jorge Nieto, ülke basınına verdiği demeçte soruşturmanın devam ettiği ve saldırının failleriyle ilgili bir bilgi verilmesi için henüz erken olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınarken, sorumluların yakalanması için gerekenin yapılacağını ifade etti.
Öte yandan Kolombiya basınındaki haberlerde saldırının ardından yürütülen operasyonlarda bir kişinin gözaltına alındığı ve sorumluların yakalanması için 50 milyon peso ödül konulduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #saldırı #polis merkezi #Kolombiya #bombalı saldırı
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