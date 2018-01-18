Biri ağır 6 polisin yaralandığı saldırıyı FARC'ın barış anlaşmasını kabul etmeyen unsurlarının düzenlediği değerlendiriliyor

Kolombiya'nın Mesetas kenti kırsalında güvenlik görevlilerini taşıyan kamyonetin hedef alındığı saldırıda biri ağır 6 polisin yaralandığı bildirildi.



Yerel basındaki haberlere göre, Meta yönetim bölgesine bağlı Mesetas kenti kırsalında polisleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında düzenlenen el bombalı ve silahlı saldırıda 6 polis yaralandı. Polislerden birinin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.



Yaralılar, yönetim bölgesinin başkenti Villavicencio'daki hastaneye götürüldü.



Saldırının, bölgede etkili olan, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen unsurlarınca düzenlendiği değerlendiriliyor.



FARC'ın muhalifleri geçen yıl kasım ayı sonunda Narino yönetim bölgesi kırsalında Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile çatışmış, olayda 13 sivil hayatını kaybetmişti. 8 Ocak'ta yine bu iki grubun çatışmasında iki sivil yaşamını yitirmişti.