Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir polis okuluna araçla yapılan bombalı saldırıda 21 kişi öldü, 87 kişi yaralandı. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Kolombiya, polis okuluna bombalı araçla düzenlenen saldırının şokunu yaşıyor.



Başkent Bogota'nın güneyindeki Santander Polis Okulunu hedef alan saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi de yaralandı.



80 kilogram patlayıcı ile düzenlenen saldırının, ülkedeki örgütlerle bağı araştırılan 52 yaşındaki Rojas Rodriguez (Rohas Rodrigez) tarafından düzenlendiği belirtildi.



Kolombiya'nın son yıllarda karşılaştığı en büyük terör eylemine bölgeden ve dünyadan tepki yağdı.



Türkiye Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." denildi.



Saldırı nedeniyle Kolombiya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi.



ulusal.com.tr