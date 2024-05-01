Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesiyor!

Kolombiya Devlet Başkanı Petro: "Filistin ölürse insanlık ölür ve biz ölmesine izin vermeyeceğiz" dedi ve diplomatik ilişkilerini keseceklerini açıkladı.

Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesiyor!
Editör: Yağmur Biçen

"İNSANLIĞIN ÖLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkilerini keseceğini duyurarak, "Filistin ölürse insanlık ölür ve biz ölmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

"SOYKIRIMCI HÜKÜMETE SAHİP OLDUKLARI İÇİN"

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkilerini keseceğini duyurdu. Petro, İsrail'in "soykırımcı bir hükümete sahip olması" nedeniyle ilişkilerin kesileceğini kaydederek, "Filistin ölürse insanlık ölür ve biz ölmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kolombiya # israil # filistin
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