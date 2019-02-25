Kolombiya-Venezuela sınırındaki Simon Bolivar ve Francisco de Paula Santander köprülerinde önceki gün yaşanan yoğun çatışmalar yerini küçük gruplar ve Venezuelalı güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginliklere bıraktı

Kolombiya-Venezuela sınırında önceki gün yoğun çatışmalara sahne olan iki uluslararası köprü ve çevresi, küçük çaplı gerginlikler dışında sakin bir gün geçirdi.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun liderliğindeki muhaliflerin ABD tarafından yollanan sözde "insani yardım" malzemelerini ülkelerine sokma girişimi sonrası yoğun çatışmaların yaşandığı Simon Bolivar ve Francisco de Paula Santander köprülerinde tansiyon oldukça düştü.



Önceki gün toplam 14 araçlık konvoydaki 3 TIR'ın geçiş denemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla yüzlerce gösterici ve Venezuela Bolivarcı Ulusal Muhafız (GNB) birimi mensupları arasında saatlerce süren çatışmaların meydana geldiği Uluslararası Simon Bolivar Köprüsü'nde gün içinde yalnızca 20 kişilik grup eylemlerine devam etti.



MOLOTOFKOKTEYLİ ATTILAR



Halat yardımıyla köprüye çıkan ve Kolombiya polisinin kurduğu barikatların önüne geçen grup Venezuela tarafında bekleyen güvenlik güçlerine yaklaşık 3 saat boyunca taş ve molotofkokteyli attı. Grubun zaman zaman Venezuela tarafına havai fişek attığı görüldü.



GNB mensupları, önceki gün çıkan olaylarda yanan tankeri yeniden ateşe veren ve uzun süre Venezuela tarafına saldırı düzenlemeyi sürdüren göstericilerin bulunduğu alana yoğun göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti.



YAKTIKLARI TIR'LARDAN HÂLÂ DUMAN YÜKSELİYOR



Cucuta'nın kuzeyinde, önceki gün yakılan TIR'lardan halen dumanların yükseldiği diğer sınır kapısı Francisco de Paula Santander Uluslararası Köprüsü'ne ise yalnızca iki gösterici çıktı. Köprünün altındaki 10 kişilik grubun da taş atması üzerine Venezuela güvenlik güçleri köprüye girdi.

GNB mensuplarının göz yaşartıcı gazla müdahalesinin ardından köprüdeki iki kişi ve altındaki grup Kolombiya tarafına kaçmak zorunda kaldı.