Kolombiya'da silahlı gruplar arasındaki çatışma: 80 ölü

Kolombiya'da silahlı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 33. cephe arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e çıktı.

Kolombiya'da silahlı gruplar arasındaki çatışma: 80 ölü
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Kuzey Santander Valisi William Villamizar, basına yaptığı açıklamada, çatışmalar nedeniyle üzücü haberler gelmeye devam ettiğini belirterek, "Bugün son derece trajik sonuçlarla karşı karşıyayız. 80'den fazla kişi öldürüldü, 20 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Sivil halkın çatışmaların ortasında kaldığını vurgulayan Villamizar, "İnsani koridorun bir an önce açılması gerekiyor. Hava desteğine ihtiyaç var, insanlar evlerinde hapsedilmiş vaziyette. Kasabalar arasında ciddi bir göç yaşanıyor." dedi.

Villamizar, acil insani yardım çağrısında bulunarak, "Çocuklar, gençler, tüm aileler çatışmanın kurbanı olmamak için damperli kamyonlara, motosikletlere, yani buldukları her türlü imkanla çatışma bölgesinden kaçmaya çalışıyor. Bu insanların elinde hiçbir şey yok, bizim onlara yardım etmemiz lazım." diye konuştu.

Yerel basına göre, ordu mensupları düzenledikleri operasyonlarda, ELN tarafından öldürülmek istenen bazı toplum liderlerini kurtarmayı başardı.

Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 10 bini geçtiği haberlere yansıdı.

Bu arada, valilik güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek Catatumbo bölgesinin tamamında 20 Ocak'tan itibaren tüm okulları tatil etti.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, olaylarla ilgili bilgi almak amacıyla Catatumbo bölgesinde yerel yetkililer ve üst düzey ordu komutanlarıyla bir araya gelmişti. Petro, ordudan kamu güvenliğini hızlıca sağlaması talimatını vermişti.

ELN ve eski FARC üyeleri, 16 Ocak'ta koka ekinlerinin ve uyuşturucu kaçakçılığı koridorlarının kontrolünü sağlamak amacıyla şiddetli bir çatışmaya girmişti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, sokaklarda cesetlerin bulunduğu ve evlere baskın yapıldığı anlar yer almıştı.

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