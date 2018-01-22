Polis, ELN ve Clan del Golfo'nun varlık gösterdiği bölgede meydana gelen saldırının terör eylemi olup olmadığına dair açıklama yapmadı

Kolombiya’nın Antioquia yönetim bölgesi kırsalındaki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.



Ulusal basındaki haberlere göre Campamento ve Yarumal arasındaki kırsal bölgede bulunan bir iş yerine gece saatlerinde silahlı ve biri askeri üniformalı 4 kişi tarafından ateş açıldı.



Güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre otomatik silahların kullanıldığı saldırıda iş yerinde bulunan 7 kişi öldü.



Polis, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve silahlı narkotrafik suç örgütlerinden Clan del Golfo’nun varlık gösterdiği bölgede meydana gelen saldırının terör eylemi olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.