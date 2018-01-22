Kolombiya’nın Antioquia yönetim bölgesi kırsalındaki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre Campamento ve Yarumal arasındaki kırsal bölgede bulunan bir iş yerine gece saatlerinde silahlı ve biri askeri üniformalı 4 kişi tarafından ateş açıldı.
Güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre otomatik silahların kullanıldığı saldırıda iş yerinde bulunan 7 kişi öldü.
Polis, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve silahlı narkotrafik suç örgütlerinden Clan del Golfo’nun varlık gösterdiği bölgede meydana gelen saldırının terör eylemi olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.
Polis, ELN ve Clan del Golfo'nun varlık gösterdiği bölgede meydana gelen saldırının terör eylemi olup olmadığına dair açıklama yapmadı
Kolombiya’nın Antioquia yönetim bölgesi kırsalındaki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
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