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Kolombiya’da silahlı saldırı: 7 ölü

Polis, ELN ve Clan del Golfo'nun varlık gösterdiği bölgede meydana gelen saldırının terör eylemi olup olmadığına dair açıklama yapmadı

Kolombiya’da silahlı saldırı: 7 ölü

 Kolombiya’nın Antioquia yönetim bölgesi kırsalındaki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre Campamento ve Yarumal arasındaki kırsal bölgede bulunan bir iş yerine gece saatlerinde silahlı ve biri askeri üniformalı 4 kişi tarafından ateş açıldı.

Güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre otomatik silahların kullanıldığı saldırıda iş yerinde bulunan 7 kişi öldü.

Polis, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve silahlı narkotrafik suç örgütlerinden Clan del Golfo’nun varlık gösterdiği bölgede meydana gelen saldırının terör eylemi olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kolombiya #ELN #Clan del Golfo
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