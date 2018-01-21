Devlet Başkanı Santos, ülkenin yüksek bölgelerinde, su kaynağı ve ekosisteme sahip 37 paramodan, sınırları belirlenerek koruma altına alınan 30'unda madencilik ve tarım gibi faaliyetlerde bulunulamayacağını kaydetti

Kolombiya’nın yüksek rakımlı bölgelerinde su kaynağı ve ekosisteme sahip 37 paramodan, sınırları belirlenen 30’u, madencilik ve tarım gibi faaliyetlere kapatılarak koruma altına alındı.



Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, daha önce 23’ü koruma altına alınan paramolardan 7’sinin daha sınırlarını belirleyerek koruma altına alan kararnameyi Cesar yönetim bölgesinde yapılan törenle imzaladı.



Santos, Codazzi kenti kırsalındaki Perija Paramosu'nun yakınında bulunan askeri üsteki imza töreninde yaptığı konuşmada, paramoları koruma yönünde atılan adımların da barışın inşasının ve toplumsal uzlaşının bir parçası olduğunu ifade etti.



Dünyada sadece 6 ülkenin paramolara sahip olduğunu kaydeden Santos, “birer su fabrikası olan bu ekosistemlerin” yarısının Kolombiya’da bulunduğunu hatırlattı.



“Burada imzaladığımız kararname ile daha önce 23’ünü sınırlandırarak koruma altına aldığımız paramolara 7 tane daha ekliyoruz.” diyen Santos, görev süresinin dolacağı 7 Ağustos’a kadar ülkedeki 37 paramonun tamamını koruma altına alacağını vurguladı.



Devlet Başkanı Santos, koruma altına alınan paramolarda madencilik ve tarım gibi faaliyetlerin yapılamayacağını açıkladı.



Törene Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanı Luis Gilberto Murillo da katıldı.



Paramolar

Ağaçlara pek rastlanmayan ve birçok çeşidin yanında nemden su üreten büyük tropikal bitkilere sahip paramolar, 2 bin 700 metreyi aşan yüksekliklerde bulunuyor.



Dünyada, barındırdıkları biyoçeşitlilik ve ekosistem ile benzersiz görülen ve And Dağları kuşağının Ekvador bölgesinde rastlanan paramoların yarısı Kolombiya sınırların içinde yer alıyor.



Kolombiya’daki paramo tartışması

Kolombiya Ulusal Teftiş Kurulu geçen yıl kasım ayında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne, (UNESCO) Paramo’ların Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmesi amacıyla başvuruda bulunmuştu.



Bu gelişme öncesinde ise Santurban Paramo’sunda Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) altın madeni açmak istediğine yönelik haberlerin ardından tartışmalar çıkmış, ülke genelinde “Ulusal Çevre Hareketi” adıyla toplanan çevreciler Ibague kentinde bir araya gelmişti.



Örgütler, ülkedeki seçim sisteminin uygulayıcılarından "Registraduria"ya çağrıda bulunmuş ve söz konusu bölgede olası bir maden çalışmasının halk oylamasıyla bölge insanına sorulmasını istemişti.

Ayrıca ülke basınındaki haberlere göre, Bucaramanga Belediye Başkanı Rodolfo Hernandez, BAE'lilerin altın çıkarmayı planladıkları bölgenin su kaynaklarına çok yakın olması dolayısıyla hükümete tepki göstermişti.

Açıklamaları reddeden Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanı Luis Gilberto Murillo ise söz konusu madenin Santurban Paramosu'nun dışında yer aldığını ve ruhsatlandırma sürecinin de hükümetin değil, Çevre Ruhsatları Ulusal Otoritesinin yetkisinde olduğunu ifade etmişti.