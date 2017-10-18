Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı yaptığı bilgilendirmede 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bir taraftan da üs bölgelerine yönelik terör tehdidini sonlandırmak için Komando Timi Irak'ın kuzeyine geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap bölgesindeki teröristlere göz açtırmıyor.



Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla teröristlere bir darbe daha vuruldu. Saldırı hazırlığında olan 5 terörist hava harekatında etkisiz hale getirildi. Bir doçka silahı da imha edildi.



Bolu Komando Tugayı’na ait birlikler de Zap bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için sınırı geçti.



Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın aktif olarak kullandığı Ertuşi Kampını yerle bir edince teröristler geri çekilmiş bu kez de Irak'ın Kuzeyindeki bölgelerde tehdit oluşturmuştu. Örgüt üyeleri sızma girişimlerinde bulunuyor, güvenlik güçlerine keskin nişancı ve havanlı saldırılarda bulunuyordu.



Üs bölgelerinde güvenliği sağlayan mehmetçik Irak'ın Kuzeyindeki tehdidi de bertaraf etmek istiyor. Örgtün çok katlı mağaraların bulunduğu Işıklı ve Taştepe Bölgelerindeki hedeflerin yok edilmesi ve güvenliğin sağlanması amaçlıyor.



Bölgede 2 gün içinde 16 terörist etkisiz hale getirildi.



ulusal.com.tr