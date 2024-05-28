Komedyen Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek

Komedyen Doğu Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu.

Komedyen Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek
Editör: Mert Sagit

Demirkol, Instagram hesabından, yaz boyunca gerçekleştireceği açık hava gösterilerinden elde edeceği geliri Filistin'e bağışlayacağını açıkladı.

Demirkol, Refah'taki İsrail katliamının ardından #freepalestine (özgürfilistin) etiketi ile yaptığı paylaşımda, ''Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir.'' ifadelerini kullandı.

İSRAİL REFAH'TA KATLİAM YAPTI

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemişti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemişti.

Yolcu otobüsü alev alev yandıYolcu otobüsü alev alev yandıYurt
# israil # filistin # Refah Sınır Kapısı
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