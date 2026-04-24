Komşu beşik gibi sallandı! Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda sabah saatlerinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Simge Sarıyar
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 06.18'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesine 209 kilometre uzaklıkta gerçekleşen sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Girit merkezli şiddetli sarsıntının ardından Türkiye'nin Ege'deki kıyı şeridindeki durum hızla değerlendirildi. Sarsıntıyla ilgili yapılan ilk belirlemelere göre, Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

5.9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından aynı yerde art arda 3.8 büyüklüğünde iki ayrı artçı sarsıntının daha olduğu bildirildi.

