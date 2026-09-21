Komşuda Batı Nil virüsü kabusu: 1 haftada 46 yeni vaka! Can kaybı 33'e yükseldi

Yunanistan'da sivrisinekler yoluyla bulaşan Batı Nil virüsü salgınında bilanço ağırlaşıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Komşuda Batı Nil virüsü kabusu: 1 haftada 46 yeni vaka! Can kaybı 33'e yükseldi
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından açıklanan haftalık rapora göre, 11-17 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde 46 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi, 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Son verilerle birlikte yıl başından bu yana kaydedilen toplam vaka sayısı 370'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33'e ulaştı.

HAFTALIK BİLANÇO ARTIYOR: VAKA SAYISI 370 OLDU

EODY'nin yayımladığı epidemiyolojik rapora göre salgındaki son durum:

11-17 Eylül tarihleri arasındaki 7 günlük periyotta 46 yeni vaka kayıtlara geçti.
Virüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti.
2026 yılı başından 17 Eylül'e kadar olan süreçte ülke genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı 370'e, toplam can kaybı ise 33'e fırladı.

UZMANLARDAN İKLİM KRİZİ VE ŞEHİRDEKİ KUŞ POPÜLASYONU UYARISI

Atina Ulusal ve Kapodistrias Üniversitesi (EKPA) Tıp Fakültesi Hijyen ve Epidemiyoloji Profesörü Gikas Mayorkinis, Yunan basınına yaptığı değerlendirmede salgının seyrine dair kritik uyarılarda bulundu:

Sıcak Mevsimin Uzaması: İklim koşullarındaki köklü değişimler, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ve yaz döneminin uzamasının sivrisinek üremesini hızlandırdığını belirten Mayorkinis, virüsün kamu sağlığı üzerindeki tehdidinin süreceğini vurguladı.
Şehir Merkezlerinde Kuş Riski: Virüsün ana taşıyıcı rezervuarlarının göçmen kuşların yanı sıra karga, kuzgun ve saksağan gibi yerleşik kuş türleri olduğuna dikkat çeken Mayorkinis, bu kuşların başkent Atina gibi yoğun nüfuslu metropol merkezlerinde sıkça görülmesinin bulaş zincirini kent içine taşıdığı uyarısında bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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