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Komşuda büyük yangın!

Yunanistan'da dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını paniğe neden oldu. Elis bölgesinde meydana gelen yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün ormanı etkisi altına aldı. 

Komşuda büyük yangın!

Yunanistan'ın Elis bölgesinde pazar akşamı kuru dalları yakmak isteyen köylülerin neden olduğu sanılan orman yangını etkisini sürdürüyor. 

Bütün gece alevlerin evlere yaklaşmasını önlemek için mücadele eden itfaiye ekipleri, yangının Olimpia Antik Stadyumun karşısındaki ormanlık bölgede çembere alındığını açıkladı.

BÜYÜK BİR BÖLGE KÜL OLDU

Elis Bölge Başkan Vekili Yiorgos Yeorgiopulos, “Geride ölüler bırakan 2007 yangınından beri böyle bir yangın tehdidi yaşamamıştık” dedi. Thema 104,6 kanalına konuşan Andritsaina-Krestena Belediye Başkanı, “Büyük bir bölge kül oldu, ancak bugün durumun daha iyi olacağını umut ediyoruz; çünkü, rüzgârın şiddeti biraz azaldı” dedi.

Söndürme çalışmalarına bütün gece devam eden itfaiye kuvvetleri, hava şartlarının daha müsait olduğundan bugün yangına havadan Canadair tipi uçaklarla da müdahale edileceğini açıkladı.

Etiketler; #yunanistan #yangın #orman #orman yangını #elis
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