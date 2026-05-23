Kömür madeninde büyük facia: 90 işçi yaşamını yitirdi...

Çin'in Shanxi eyaletinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen şiddetli gaz patlaması felaketle sonuçlandı. Yüzlerce işçinin mesaide olduğu sırada yaşanan faciada 90 kişi hayatını kaybederken, bölgeye sevk edilen ulusal ekiplerin kurtarma operasyonları devam ediyor.

Çin'in Shanxi eyaletine bağlı Qinyuan bölgesindeki Liushenyu Kömür Madeni'nde yerel saatle 19.29'da büyük bir gaz patlaması meydana geldi. Patlama anında maden ocağında toplam 247 işçinin bulunduğu belirlendi. Çin resmi medyası tarafından aktarılan son verilere göre, yer altındaki şiddetli patlama sonucunda 90 kişi yaşamını yitirdi.

BÖLGEYE ÖZEL EKİPMANLI KURTARMA TİMLERİ GÖNDERİLDİ

Olayın ardından kriz masası oluşturan Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, kurtarma faaliyetlerine ilişkin detayları paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, patlamanın yaşandığı madene özel ekipmanlı 6 ulusal maden acil kurtarma ekibinin sevk edildiği belirtildi. Toplam 345 personelden oluşan bu profesyonel timlerin, madendeki arama ve kurtarma çalışmalarını an itibarıyla kesintisiz şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

Yaşanan büyük can kaybının ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, devletin ilgili kurumlarına acil durum talimatlarını iletti. Xi Jinping yetkililere, arama-kurtarma operasyonlarının titizlikle yürütülmesi ve kazanın nedeninin kapsamlı bir şekilde araştırılması emrini verdi.

Devlet Başkanı ayrıca, yürütülecek soruşturmalar neticesinde sorumluların hesap vermesi talimatı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

çin kömür madeni
