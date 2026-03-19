Komuta kodları kırıldı, gizlilik bitti: İsrail ordusuna hizmet veren şirketler ifşa oldu

İsrail ordusunun operasyonlarında kullandığı güvenli iletişim altyapısının ifşa olması ve komuta iletişim kodlarının kırılması, ordu içerisinde büyük bir kargaşaya yol açtı. Yaşanan bu güvenlik ihlalinin hemen ardından, İsrail ordusuna güvenli iletişim altyapısı ve teknolojik destek sağlayan çeşitli Avrupa merkezli şirketlerin kimlikleri ortaya çıktı.

ALMANYA, AVUSTURYA VE FRANSA MENŞELİ ŞİRKETLER LİSTEDE

Tasnim tarafından yayınlanan listede Almanya, Avusturya, Fransa ve İtalya menşeli teknoloji ve enerji firmaları bulunuyor.

İfşa olan kurumlar arasında askeri alanda altyapı hizmetleri sunan Alman-Avusturya ortaklı NA-NET COMMUNICATION GmbH şirketi yer alıyor. Bu firma; telekomünikasyon ve internet hizmetleri, ağ altyapısı (Network Infrastructure), VoIP hizmetleri ve dijital iletişim alanlarında faaliyet gösteriyor.

İsrail ordusuyla işbirliği içinde olduğu belirtilen bir diğer şirket ise Fransa merkezli Orange S.A. oldu. Eski adı France Télécom olan şirket, günümüzde telekomünikasyon ve iletişim, internet ve veri, ağ altyapıları ile veri merkezi alanlarında hizmet veriyor.

İTALYAN ŞİRKETİNDEN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KISVESİYLE İLETİŞİM DESTEĞİ

Listede yer alan İtalya merkezli Enegan S.p.A. şirketinin faaliyet biçimi ise diğer teknoloji firmalarından farklılık gösteriyor. Şirket, faaliyet alanını resmi olarak enerji, enerji verimliliği ve işletmeler için enerji hizmetleri olarak tanıtıyor. Ancak kurumun, İsrail ordusuna enerji verimliliği kisvesi altında telekomünikasyon hizmetleri sunduğu belirlendi.

Söz konusu şirketlerin kimliklerinin ifşa olmasının, dünya kamuoyu nezdindeki algılarını doğrudan etkileyeceği ve ticari faaliyetlerini sürdürmeleri konusunda büyük bir tehdit oluşturabileceği belirtiliyor.