Kongre karıştı: Trump için “zihinsel yeterlilik” incelemesi talebi

ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemdeki tartışmalı eylem ve söylemlerinin kamu güveninde "eşi görülmemiş bir düşüş" yaratması, Kongre düzeyinde yeni bir yasal girişimi beraberinde getirdi. Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, yaşanan durumun bir ulusal güvenlik meselesine dönüştüğünü belirterek, başkanın görevini yerine getirme kapasitesini inceleyecek "Başkanın Görev Yetkilerini ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Yeterliliği Komisyonu" kurulması için Kongre’ye resmi bir yasa teklifi sundu.

TIBBİ İNCELEME VE YETKİ DEVRİ ŞARTI

Kongre gündemine taşınan tasarı, talep edilmesi halinde başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını taşıyıp taşıyamayacağının belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir tıbbi inceleme yapılmasını öngörüyor. Anayasal çerçevede hazırlanan teklife göre, başkanın görevini yerine getiremediğinin tespit edilmesi durumunda yetkilerin başkan yardımcısına devredilmesi hedefleniyor. Bu vekaleten devir işleminin gerçekleşmesi için, başkan yardımcısı ile kabine çoğunluğunun veya Kongre tarafından kurulacak özel bir organın yazılı beyanda bulunması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi'nde an itibarıyla 50 Demokrat üyenin desteğini alan tasarının, Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde bulundurduğu Kongre'den geçerek yasallaşma ihtimali düşük görülüyor; ancak atılan bu adım siyasetteki tansiyonu ve Trump üzerindeki baskıyı artırıyor.

NÜKLEER TEHDİTLER, PAPA'YA HAKARET VE SİLİNEN HZ. İSA PAYLAŞIMI

Tasarının gerekçelerini Kongre'ye sunan Raskin, Başkan Trump’ın Orta Doğu’da kaosa neden olan savaş yetkisi ihlallerini ve bütün medeniyetleri yok etmeye yönelik nükleer tehditlerini temel argümanlar olarak sıraladı. Raskin'in anayasal denetimi zorunluluk olarak nitelemesine yol açan krizin fitilini ise Trump'ın Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya yönelik açıklamaları ateşledi. Trump'ın Papa'yı "dış politikada berbat" ve "nükleer silahlar konusunda zayıf" sözleriyle eleştirmesinin hemen ardından, sosyal medya hesabından kendisini Hz. İsa olarak tasvir eden bir görsel paylaşması gerilimi zirveye taşıdı. Gelen yoğun tepkiler üzerine Trump bu paylaşımı kısa süre sonra sildi. Yaşananları değerlendiren Raskin, bu tür davranışların başkanlık makamına duyulan güveni temelinden sarstığını ifade etti.