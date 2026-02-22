Köpeği elini yaladı, 24 saatte kabusu yaşadı: 4 uzvunu birden kaybetti

İngiltere’nin Birmingham kentinde yaşayan 56 yaşındaki Manjit Sangha, köpeğinin elindeki küçük bir kesiği yalamasının ardından gelişen sepsis nedeniyle 24 saat içinde komaya girdi. Hayatta kalabilmesi için her iki bacağı ve her iki eli ampute edilen Sangha, 32 hafta sonra taburcu edildi

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Köpeği elini yaladı, 24 saatte kabusu yaşadı: 4 uzvunu birden kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

İngiltere’nin Birmingham kentinde yaşayan 56 yaşındaki Manjit Sangha, evinde köpeğiyle geçirdiği sıradan bir anın ardından hayatının en zorlu sürecini yaşadı. Köpeğinin elindeki küçük bir kesiyi yalaması sonucu vücuduna yayılan şiddetli enfeksiyon, kadının sağlığını kritik boyuta taşıdı ve hayatta kalabilmesi için her iki bacağı ile her iki kolu ampute edildi. 

24 SAATTE HAYAT KABUSA DÖNDÜ

Olay Temmuz 2025’te başladı. Sangha işten döndüğü gün kendini kötü hissetti. Ertesi gün eşi Kam Sangha tarafından evde bilinci kapalı, dudakları morarmış, elleri ve ayakları buz gibi halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın yoğun bakıma alındı ve durumunun “sepsis” (vücudun enfeksiyona aşırı yanıt vererek organlara zarar vermesi) olduğu belirlendi.

Doktorlar, köpeğin yaladığı küçük kesiğin vücuda bakterilerin girmesine yol açmış olabileceğini belirledi. Sangha’nın enfeksiyonu hızla yayılırken bağışıklık sistemi kontrolsüz şekilde reaksiyon verdi. Sepsis nedeniyle dokulara kan akışı bozuldu ve organlar zarar görmeye başladı.

Sangha yoğun bakımda kaldığı sürede kalbi altı kez durdu ve  komaya alındı. Bu süreçte vücut genelinde ciddi dolaşım bozuklukları görüldü.

Köpeği elini yaladı, 24 saatte kabusu yaşadı: 4 uzvunu birden kaybetti - Resim : 1

 UZUVLARI AMPUTE EDİLDİ

Enfeksiyonun kontrol altına alınabilmesi ve Sangha’nın yaşamının sürdürülebilmesi için her iki bacağı diz altından ve her iki eli bileklerinden itibaren kesildi. Ayrıca gelişen zatürre ve safra taşı sorunları nedeniyle dalağı da alındı.

Hastanedeki tedavi süreci toplam 32 hafta sürdü. Yoğun ve zor bir dönem atlattıktan sonra hayatta kalan Manjit, taburcu edilerek evine döndü.

HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR

Sangha ve eşi, kadın için ileri protezler, robotik eller, yoğun fizik tedavi, psikolojik destek ve evin engelli erişimine uygun hale getirilmesi için bir bağış kampanyası başlattı. Aile, yerel ve uluslararası destekle bu süreci kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yaşadığı deneyimi paylaşan Manjit, sepsisin ne kadar hızlı ilerleyebileceğini vurgulayarak bu durumun “herkesin başına gelebileceğini” belirtti.

Uşak'ta işçi servisi şarampole devrildi: 17 yaralıUşak'ta işçi servisi şarampole devrildi: 17 yaralıYurt
köpek Ampute
Günün Manşetleri
İran neden teslim olmadı?
İstanbul'da barajların doluluk oranı
Suriye’de kritik görevlendirme
İranlı Bakan’dan Trump’a tepki
İsrail hurmasına Kudüs ambalajı!
Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon lira ceza
Havayolu yolcu haklarında dijital dönem
65 yaş üstüne güvence bedeli yok
3 elektronik para kuruluşunun faaliyet izni iptal edildi
22 milyonluk oltalama vurgununda 21 tutuklama
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?
22 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Meteoroloji uyardı: 22 Şubat’ta kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor Meteoroloji uyardı: 22 Şubat’ta kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Balıkesir Sındırgı’da deprem Balıkesir Sındırgı’da deprem
Köpeği elini yaladı, 24 saatte kabusu yaşadı Köpeği elini yaladı, 24 saatte kabusu yaşadı