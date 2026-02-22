Köpeği elini yaladı, 24 saatte kabusu yaşadı: 4 uzvunu birden kaybetti

İngiltere’nin Birmingham kentinde yaşayan 56 yaşındaki Manjit Sangha, evinde köpeğiyle geçirdiği sıradan bir anın ardından hayatının en zorlu sürecini yaşadı. Köpeğinin elindeki küçük bir kesiyi yalaması sonucu vücuduna yayılan şiddetli enfeksiyon, kadının sağlığını kritik boyuta taşıdı ve hayatta kalabilmesi için her iki bacağı ile her iki kolu ampute edildi.

24 SAATTE HAYAT KABUSA DÖNDÜ

Olay Temmuz 2025’te başladı. Sangha işten döndüğü gün kendini kötü hissetti. Ertesi gün eşi Kam Sangha tarafından evde bilinci kapalı, dudakları morarmış, elleri ve ayakları buz gibi halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın yoğun bakıma alındı ve durumunun “sepsis” (vücudun enfeksiyona aşırı yanıt vererek organlara zarar vermesi) olduğu belirlendi.

Doktorlar, köpeğin yaladığı küçük kesiğin vücuda bakterilerin girmesine yol açmış olabileceğini belirledi. Sangha’nın enfeksiyonu hızla yayılırken bağışıklık sistemi kontrolsüz şekilde reaksiyon verdi. Sepsis nedeniyle dokulara kan akışı bozuldu ve organlar zarar görmeye başladı.

Sangha yoğun bakımda kaldığı sürede kalbi altı kez durdu ve komaya alındı. Bu süreçte vücut genelinde ciddi dolaşım bozuklukları görüldü.

UZUVLARI AMPUTE EDİLDİ

Enfeksiyonun kontrol altına alınabilmesi ve Sangha’nın yaşamının sürdürülebilmesi için her iki bacağı diz altından ve her iki eli bileklerinden itibaren kesildi. Ayrıca gelişen zatürre ve safra taşı sorunları nedeniyle dalağı da alındı.

Hastanedeki tedavi süreci toplam 32 hafta sürdü. Yoğun ve zor bir dönem atlattıktan sonra hayatta kalan Manjit, taburcu edilerek evine döndü.

HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR

Sangha ve eşi, kadın için ileri protezler, robotik eller, yoğun fizik tedavi, psikolojik destek ve evin engelli erişimine uygun hale getirilmesi için bir bağış kampanyası başlattı. Aile, yerel ve uluslararası destekle bu süreci kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yaşadığı deneyimi paylaşan Manjit, sepsisin ne kadar hızlı ilerleyebileceğini vurgulayarak bu durumun “herkesin başına gelebileceğini” belirtti.