Köprü trenin üzerine çöktü: Rusya’da can pazarı
Rusya’nın Bryansk bölgesinde bir otoyol köprüsünün yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 66 kişi yaralandı. Felaket anında seyir halindeki trenin üzerine yıkılan köprü, büyük panik ve can kaybına neden oldu.
Rusya'nın batısındaki Bryansk bölgesinde meydana gelen trajik olayda, otoyol köprüsü seyir halindeki bir yolcu treninin üzerine çöktü. Yerel yetkililer, kazanın Klimov-Moskova seferini gerçekleştiren yolcu trenini etkilediğini açıkladı.
Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayın ciddi boyutlarda can kaybı ve yaralanmalara yol açtığını belirtti.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 66 KİŞİ YARALANDI
Vali Bogomaz, köprünün çökmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kazada aralarında 3 çocuğun da bulunduğu toplam 66 kişi yaralandı. Yaralılardan 44’ü hastanelerde tedavi altına alınırken, 22 kişi ayakta tedavi edildi.
Bölgedeki arama-kurtarma ekiplerinin olay yerinde yoğun çalışma yürüttüğü bildirildi. Ekipler, enkaz altında kalan ya da yaralı olabileceği değerlendirilen kişilere ulaşmak için seferber oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı