Köprü trenin üzerine çöktü: Rusya’da can pazarı

Rusya’nın Bryansk bölgesinde bir otoyol köprüsünün yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 66 kişi yaralandı. Felaket anında seyir halindeki trenin üzerine yıkılan köprü, büyük panik ve can kaybına neden oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Köprü trenin üzerine çöktü: Rusya’da can pazarı
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Rusya'nın batısındaki Bryansk bölgesinde meydana gelen trajik olayda, otoyol köprüsü seyir halindeki bir yolcu treninin üzerine çöktü. Yerel yetkililer, kazanın Klimov-Moskova seferini gerçekleştiren yolcu trenini etkilediğini açıkladı.

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayın ciddi boyutlarda can kaybı ve yaralanmalara yol açtığını belirtti.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 66 KİŞİ YARALANDI

Vali Bogomaz, köprünün çökmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kazada aralarında 3 çocuğun da bulunduğu toplam 66 kişi yaralandı. Yaralılardan 44’ü hastanelerde tedavi altına alınırken, 22 kişi ayakta tedavi edildi.

Bölgedeki arama-kurtarma ekiplerinin olay yerinde yoğun çalışma yürüttüğü bildirildi. Ekipler, enkaz altında kalan ya da yaralı olabileceği değerlendirilen kişilere ulaşmak için seferber oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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