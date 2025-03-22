Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-Un, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'yu Pyongyang’da ağırladı

Rusya'dan Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti'ne dikkat çeken ziyaret bir gerçekleşti. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-Un, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'yu Pyongyang’da ağırladı

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Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-Un, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'yu Pyongyang’da ağırladı
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Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-Un, siyasi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve beraberindeki heyeti başkent Pyongyang’da ağırladı.

Görüşmede Rusya’ya yönelik desteklerinin süreceğini vurgulayan Kim, "Kuzey Kore, gelecekte de Rusya'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenlik çıkarlarını savunma mücadelesini destekleme konusunda kararlıdır" dedi.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre Kim, Rus heyet ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Şoygu ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gönderdiği mektubu Kim’e sundu. Bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı görüşmede, ülke liderlerinin karşılıklı güvenlik çıkarlarının ve uluslararası adaletin korunması konusundaki görüşleri ele alındı ve ülkelerin aynı duruşa sahip olduğu teyit edildi. Ayrıca, iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın hükümlerini şartsız olarak uygulama kararlılığı yinelendi.

KİM’DEN "ÖZEL ASKERİ OPERASYON" AÇIKLAMASI

Güvenlik dahil çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmek üzere Şoygu ile "önemli ve yararlı" bir görüş alışverişi gerçekleştiren Kim, Rusya ordusu ve halkı tarafından yürütülen "Ukrayna askeri operasyonunun" vatanseverlik ve adalet arayışının bir göstergesi olduğunu söyledi. Rusya’ya yönelik desteklerinin süreceğini vurgulayan Kim, "Kuzey Kore, gelecekte de Rusya'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenlik çıkarlarını savunma mücadelesini destekleme konusunda kararlıdır" dedi. Rusya halkına refah ve mutluluk dileyen Kim, Putin ile Rusya hükümeti ve ordusuna iyi dileklerini iletti.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-Un, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'yu Pyongyang’da ağırladı - Resim : 1

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Şoygu'nun Kuzey Kore’ye yaptığı ziyaretin, Ukrayna’da ateşkese yönelik müzakerelerin devam ettiği bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. Kuzey Kore, Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker göndermiş, Pyongyang ve Moskova arasındaki askeri işbirliği artmıştı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-Un, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'yu Pyongyang’da ağırladı - Resim : 2

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