Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan Güney Kore görüşmesini iptal etti

AFP ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan Güney Kore görüşmesini iptal ederken ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan görüşmenin de iptal edilebileceğini duyurdu.



İptalin gerekçesi ise Güney Kore ile ABD'nin gerçekleştirdiği askeri tatbikat.



Kore Dokratik Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması taahhüdünün uygulanması için gereken adımları görüşmek üzere 16 Mayıs'ta üst düzey görüşmeler yapma konusunda anlaşmıştı.



Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede, 27 Nisan zirvesinde kabul edilen bildiriyi hayata geçirmek için yapılması gerekenler ele alınacak denilmişti.





ulusal.com.tr