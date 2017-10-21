Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) "nükleer tehlike" bahanesiyle kışkırtıcı eylemler yapan Amerika'ya müzakere kapısını kapattı. Pyongyang yönetimi, balistik füze programının müzakereye açık bir konu olmadığını söyledi

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti kendisini "nükleer tehdit" olarak gören Amerika'ya "müzakereye kapalıyız" yanıtını verdi.



Pyongyang yönetimi, karşılıklı gerilimde "Amerika'nın Guam" adasını vurabileceğini açıklayarak Washington'a gözdağı vermişti. Amerika, ülkenin nükleer kapasitesini daraltması için konuyu Birleşmiş Milletler'in gündemine taşımıştı.



Koreli diplomat Choe Son-hui ise nükleer silahların ülkesi için "bir ölüm kalım meselesi olduğunu" yineledi.



"Birleşmiş Milletler ambargolarının uygulanmasının" saldırgan bir tutum olduğunu belirten Kore, Avustralya ve diğer ülkelere Donald Trump'a karşı destek isteyen bir mektup yazdı. Mektupta ülkelerin, Amerika'nın tutumuna "dikkatli bir biçimde tetikte kalarak yanıt vermeleri" istendi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise iki ülke arasında artan gerginliğe yönelik, “Karşılıklı tehditler duyuyoruz, bu son derece tehlikeli” diye konuştu.



ulusal.com.tr