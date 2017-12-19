Kore yarım adasında tansiyon yine yüksek. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karşı Amerika'nın yanında duran Japonya, Washington'dan Ageis füze savunma sistemi alacak. Bu arada, Amerika beşinci nesil F-35 savaş uçaklarıyla, balistik füzeleri takip etmek için deneyler yapmaya başladı.

Washington ile Pyongyang arasındaki gerilim sürerken, Japonya hükümeti Amerika'nın geliştirdiği Aegis füze savunma sistemini satın alma planını onayladı.



Japonya'nın kamu yayın kuruluşu olan NHK'nın bildirdiğine göre konuyla ilgili karar kabine toplantısında alındı.



Tokyo bu kararla Amerika'dan iki adet 'Kıyı Savunma Sistemi' alacak. Bu kıyı savunma sistemlerine entegre edilecek olan yeni nesil takip füzelerinin Japonya ve Amerika tarafından ortak gerçekleştirilen çalışmayla geliştirildiği belirtildi.



Her bir savunma sisteminin yaklaşık 888 milyon dolar maliyeti olduğu belirtildi. Bu nedenle Japonya hükümetinin 2018 finansal taslak bütçesinde 30 milyon dolarlık ek bir artışa gideceği aktarıldı.



Öte yandan Pyongyang yönetimini kışkırtıcı hamleler yapan Amerika, beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını, balistik füzeleri takip etmek için de kullanmak üzere harekete geçti.



Bu kapsamda Amerika Savunma Ajansı'nın deneyler yaptığı bildirildi.







ulusal.com.tr