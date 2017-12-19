banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Kore yarım adasında tansiyon yine yüksek

Kore yarım adasında tansiyon yine yüksek. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karşı Amerika'nın yanında duran Japonya, Washington'dan Ageis füze savunma sistemi alacak. Bu arada, Amerika beşinci nesil F-35 savaş uçaklarıyla, balistik füzeleri takip etmek için deneyler yapmaya başladı.

Kore yarım adasında tansiyon yine yüksek

Washington ile Pyongyang arasındaki gerilim sürerken, Japonya hükümeti Amerika'nın geliştirdiği Aegis füze savunma sistemini satın alma planını onayladı. 

Japonya'nın kamu yayın kuruluşu olan NHK'nın bildirdiğine göre konuyla ilgili karar kabine toplantısında alındı.

Tokyo bu kararla Amerika'dan iki adet 'Kıyı Savunma Sistemi' alacak. Bu kıyı savunma sistemlerine entegre edilecek olan yeni nesil takip füzelerinin Japonya ve Amerika tarafından ortak gerçekleştirilen çalışmayla geliştirildiği belirtildi.

Her bir savunma sisteminin yaklaşık 888 milyon dolar maliyeti olduğu belirtildi. Bu nedenle Japonya hükümetinin 2018 finansal taslak bütçesinde 30 milyon dolarlık ek bir artışa gideceği aktarıldı.

Öte yandan Pyongyang yönetimini kışkırtıcı hamleler yapan Amerika, beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını, balistik füzeleri takip etmek için de kullanmak üzere harekete geçti.

Bu kapsamda Amerika Savunma Ajansı'nın deneyler yaptığı bildirildi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #kore demokratik halk cumhuriyeti #japonya #washington
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Irak'ın kuzeyinde kriz! Süleymaniye sokakları karıştı
Sonraki Haber
Suudi Arabistan, CIA Direktörü Mike Pompeo'yı ağırladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.