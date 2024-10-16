Kore Yarımadası'nda gerilim tırmanıyor! Güney Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne saldıracak mı?

Kore Yarımadası’nda gerilim tırmanırken Kore Merkezi Haber Ajansı dikkat çeken bir haber yaptı. KDHC'de 1 milyon 400 bin genç, Güney Kore’ye karşı savaşmak için gönüllü oldu. Önceki gün de KDHC ile Güney Kore arasındaki kara ve demiryollarının tahrip edildiği patlama görüntüleri yayınlanmıştı.

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Kore Yarımadası'nda gerilim tırmanıyor! Güney Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne saldıracak mı?
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Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ile Güney Kore arasında gerilim tırmanırken Kore Merkezi Haber Ajansı dikkat çeken bir haberi aboneleriyle paylaştı.

14 ve 15 Ekim günlerinde, 1 milyon 400 bin genç Güney Kore’ye karşı ülkesini savunmak için orduya katılmaya gönüllü oldu.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Güney Kore arasındaki gerilim süratle tırmanıyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, Seul yönetiminin propaganda broşürlerini insansız hava araçlarıyla başkent Pyongyang'a gönderdiğini açıklamış ve bu eylemi, "savaşa dönüşebilecek, silahlı çatışmaya yol açabilecek tehlikeli provokasyon” olarak değerlendirmişti.

Güney Kore’nin bu eyleminin ardından sınırındaki topçu birliklerine Güney'den gelecek insansız hava araçlarına ateş emri verilmişti.

Sınırdaki tedbirler bununla sınırlı kalmadı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong-un’un emriyle ülke güvenliğini sağlamak için Güney Kore ile sınırı kalıcı olarak kapattı.

Güney Kore’den başkent Pyongyang’a uzanan kara ve demiryolları tahrip edildi.

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