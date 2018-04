Amerika'nın saldırı tehdidinde bulunduğu Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Asya'da kritik bir adım attı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-Un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya geldi.

Kore yarımadasında tarihi bir zirve yaşandı. İki lider buluştu. Görüşmede kameralara samimi ve sıcak pozlar yansıdı. Kim vakur, Moon ise oldukça içten gülümsedi...Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un Güney Kore lideri Moon Jae-in ile bir araya geldi.Kim Jong-un, 1953 Kore Savaşı'ndan bu yana yarımadayı ikiye bölen sınır hattını geçip Güney Kore'ye ayak basan ilk lider oldu.Kim'i sınır hattında Güney Kore lideri Moon Jae-in karşıladı.İki lider sınır bölgesindeki askeri hatta el sıkıştıktan sonra Kim, Güney Kore liderini sınır çizgisinin kuzeyine geçmeye davet etti.İkili, el ele kuzeye adım atıp daha sonra güney bölgesine geçti. Her adımı planlanan bu ziyarette Kim'in yaptığı davet bu tarihi anları izleyen birçok kişiyi şaşırttı. Bir zamanlar düşman toprağı saydıkları sınırları el ele geçti liderler.Panmunjom'daki bir araya gelen Kim ile Moon, Barış Evi'ne doğru yürüdü. Kim, burada ziyaretçi defterine "Yeni bir tarih başlıyor. Tarihin ve barış çağının başlangıcında" yazdı.Ardından görüşmeleri yaklaşık 1 saat 40 dakikadan fazla sürdü.Görüşmenin ilk etabı tamamlandıktan sonra Kim, öğle yemeği için Kuzey'e döndü.Liderler öğleden sonraki buluşmalarında kendi ülkelerinden getirdikleri toprak ile çam ağacı diktiler, ilk can suyunu yine kendi ülkelerinin suyundan verdiler.Mavi Saray; ağaç dikme töreninin, her iki tarafın da Kore Yarımadası'nda barış ve refah arzusunu sembolize etmek için tasarlandığını açıkladı.Güney Kore Lideri Moon, "Şimdi tüm dünyanın dikkati bizde. Artık bize büyük bir sorumluluk düşüyor." dedi.